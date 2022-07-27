成本上揚 消費品牌被迫聯手漲價 通膨最終傳導至每個消費者

包括聯合利華、可口可樂 (KO-US) 和麥當勞 (MCD-US) 在內，全球消費品牌巨頭正傳達同一個訊息：在全球通膨壓力之下，他們被迫漲價以應對成本上升，這將給普通消費者帶來更大的壓力。

成本壓力前所未有

英國聯合利華在周二的財報中警告，「成本壓力確實前所未有」，公司旗下產品含多芬香皂、美奶滋及 Cif 清潔產品，在第 2 季的平均年漲幅達 11.2%，還將繼續上漲。

漲價使聯合利華銷售額下降了 2%，但營收仍然高於預期。

可口可樂公司也呈現出類似趨勢，公司產品第二季平均漲價 5%。

比聯合利華稍顯幸運的是，漲價尚未明顯影響銷量，美國人還不想削減這些「簡單快樂」的支出。

消費者轉向便宜商品

可口可樂執行長 James Quincey 表示，消費者一開始會停止購買高價商品、非必需品，但如果經濟衰退持續長時間，他們才會在低價商品上節約支出。

麥當勞同樣注意到這一現象，即人們轉向購買更便宜的產品，並減少了對套餐的購買。

麥當勞實施「戰略性菜單價格上漲」因應，這一做法雖然保障了客流量及營收，卻損失了獲利，公司第二季淨利潤為 11.88 億美元，較去年同期大降 46%。

漲價仍在持續

麥當勞預計，在美國的食品定價可能會保持 8%-9% 的年漲幅度，以彌補成本上升帶來的損失。

對消費者而言，這將使人們先尋找更便宜的選擇，或完全停止購買。周二公布的數據顯示，美國 7 月份消費者信心，降至 2021 年 2 月以來的最低水準。