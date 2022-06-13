Spotify成立安全諮詢委員會 就有害內容提供第三方意見

Spotify Technology SA (SPOT-US) 周一 (13 日) 宣布，它已成立一個安全諮詢委員會，就仇恨言論、虛假資訊、極端主義和線上濫用等問題提供第三方意見。

該組織代表了 Spotify 在今年稍早時對「羅根體驗」(The Joe Rogan Experience) 的強烈反彈之後，更進一步地努力處理其語音串流服務中的有害內容；「羅根體驗」被指控傳播有關新冠病毒的錯誤訊息。

由華盛頓特區民權組織、民主與技術中心、德國哥特堡大學和巴西技術與社會研究所的代表組成的 18 位專家小組，將在 Spotify 開發產品和政策並思考新問題時為其提供建議。

Spotify 全球公共事務負責人詹金斯 (Dustee Jenkins) 表示：「我們的想法是引入這些世界知名的專家，其中許多人已經在這個領域工作多年，以深化與他們之間的關係。」「而且確保當我們處於困境中不只是與他們交談，相反地，我們會定期與他們會面，這樣我們就可以更加積極主動地思考我們的想法和整個公司的問題。」

該委員會純粹是諮詢性質的，Spotify 可以接受或拒絕其建議。與決定審查哪些案件的臉書監督委員會不同，Spotify 將提交問題供其理事會考慮並提供反饋。

Spotify 的信任和安全主管霍伊爾 (Sarah Hoyle) 表示，該顧問委員會的成立並不是為了應對「任何特定的人物或情況」，而是意識到在威脅不斷演變的時候經運全球服務所面臨的挑戰。

她說，「我們如何加強在 Spotify 已經擁有的內部專業知識，並善用這些畢生致力於研究這一點的人，他們在世界各地的市場上紮根，就像我們的用戶一樣，就像我們的創意來源。」