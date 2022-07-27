〈美股早盤〉Fed將公布7月利率決議 微軟、Alphabet領漲美股 主要指數開高

聯準會（Fed）將於稍晚公布 7 月利率決策，市場預估將升息 3 碼（75 個基點），另外，微軟財測樂觀、Google 母公司 Alphabet 財報表現雖差但未與市場預期相去甚遠，提振市場信心，美股周三（27 日）開高。微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價雙雙漲 5%。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 150 點或 0.5%，那斯達克綜合指數上漲逾 200 點或近 2.1%，標普 500 指數漲逾 1%，費城半導體指數漲近 2.5%。

在萬眾矚目的 Fed 宣布升息前夕，市場情緒依然緊張，央行為抑制通膨而採取的貨幣緊縮政策，引發對全球經濟放緩的擔憂，市場普遍預計 Fed 將連續第二次升息 3 碼（75 個基點）。此外，投資人也正迎接本周各大公司陸續公布財報，以及周四（28 日）公布的一系列宏觀經濟數據。

美國 10 年期公債殖利率維持在周二觸及的近 3 個月低點，而債券市場的多個衰退指標持續發出警告，即便美國經濟成長並未萎縮但也正在放緩。

Nordea 首席分析師 Jan von Gerich 說：「企業財報對股市有利，但債市反映的經濟疲弱程度高於股市」。他也指出，Fed 未來的路線仍存在不確定性，不過經濟活動方面的數據減緩他們採取更多行動喝止通膨高漲的壓力。

目前最關鍵的問題是，Fed 主席鮑爾的政策訊號是否證實或駁斥先前壓住聯邦基金利率將在年底前後達到 3.4% 的峰值，並在 2023 年降息以支撐面臨衰退風險的經濟預測。

歐洲方面，俄國北溪一號（Nord Stream 1）管線天然氣流量大幅減少，推動能源價格飆漲，德國能源價格今年已創下歷史新高。

與此同時，摩根大通表示，由於歐元區第四季經濟將步入衰退，因此歐洲央行今年只會再升息兩碼（50 個基點）。

貨幣緊縮、俄烏衝突帶來的能源危機、中國房地產行業的挑戰與新冠疫情都是全球經濟前景黯淡的風險。國際貨幣基金（IMF）日前示警，世界金靜可能很快就會進入全面衰退的邊緣，另一方面，高盛則說，歐元區經濟可能已經萎縮。

不過，美企財報仍替市場帶來一絲希望，迄今為止超過四分之三已公布業績不是超過預期就是符合預期，但投資人仍質疑他們能在經濟艱難的環境中持續多久。

其他消息方面，白宮還在考慮是否取消對中國進口商品的部分關稅，以遏制通貨膨脹。美國總統拜登將於周四（28 日）與中國領導人習近平舉行線上會談。

截至台北時間周三（27 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖：鉅亨網)

焦點個股：

Enphase Energy (ENPH-US) 早盤上漲 8%，至每股 233.44 美元

太陽能設備製造商 Enphase Energy 受到歐洲地區強勁成長提升，第二季繳出超預期財報，營收報 5.3 億美元，優於分析師預估的 5.05 億美元，經調整後每股獲利報 1.07 美元。歐洲地區的成長主因是天然氣價格越來越高，讓消費者紛紛轉向使用太陽能。

波音 (BA-US) 早盤上漲 3.31%，至每股 161.09 美元

波音盤前公布最新財報表現不如預期，第二季營收報 166.8 億美元，低於分析師預期的 175.7 億美元，經調整後每股虧損 0.37 美元，劣於分析師預期的每股虧 0.14 美元。不過波音仍維持在 2022 年恢復自由現金流的預測。

PayPal(PAPL-US) 早盤上漲 7.72%，至每股 82.99 美元

據報導，美國對沖基金 Elliott Investment Management 持有電商支付巨擘 PayPal 的股份，但尚不清楚持股的規模，而 Elliott 入股是爲了加速 PayPal 削減成本的步伐，此外 Elliott 可能會因此成爲 PayPal 的前五大股東之一。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月耐久財訂單月率初值報 1.9，預期 - 0.5%，前值 0.8

美國 6 月批發庫存月率初值報 1.9%，預期 1.5%，前值 1.8%

美國 6 月季調後成屋簽約銷售指數月率預期 - 1.5%，前值 0.7%

華爾街分析：

PGIM 固定收益首席經濟學家 Ellen Gaske 認為，Fed 已經表明在月度通膨數據出現令人信服的變化，表明通膨往 Fed 的 2% 目標邁進之前，升息步伐不太可能踩煞車，預料 Fed 主席鮑爾會在記者會上再次重申這一觀點。

Janus Henderson Investors 的全球債券投資組合經理 Jason England 說，Fed 甚至尚未將利率升至中性水準，因此對他們來說開始放寬貨幣政策，或看到通膨開始回落都還為時過早。