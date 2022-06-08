Spotify打算在低迷經濟中努力激起華爾街的熱情

音頻串流媒體服務 Spotify Technology SA (SPOT-US) 將於周三 (8 日) 舉辦 2018 年上市以來的第一個投資人大會，希望在全球經濟放緩之際能夠激起華爾街的熱情。

該公司股價 2022 年以來迄今已下跌 53%，比標準普爾 500 通訊服務行業指數 24% 的跌幅還要糟糕。即使如此，Spotify 的表現仍優於 Netflix (NFLX-US) 等串流媒體服務；Netflix 的股價今年來暴跌 67%，因其十多年來首次流失訂閱用戶。

雖然停止俄羅斯的服務並承受關於羅根 (Joe Rogan) 播客的爭議，Spotify 第 1 季用戶和付費訂閱者繼續增加。

該公司第 1 季月費用戶數量達到 4.22 億，超出普遍預期。廣告收入同比增加 31%，達到 2.82 億歐元（3.02 億美元），但低於華爾街的預測。

Jefferies 分析師烏爾克維茲 (Andrew Uerkwitz) 對俄羅斯襲擊烏克蘭的後果表示擔憂，估計 Spotify 將失去俄羅斯約 500 萬聽眾。他寫道，影響可能超出訂戶下滑。

他在投資人報告中寫道：「很明顯，地緣政治因素正在影響廣告支出的意願。」