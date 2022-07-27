〈亞洲生技大會〉諾貝爾獎得主談幹細胞發展略 可供台灣借鏡

2022 BIO Asia –Taiwan 亞洲生技大會今 (27) 日登場，邀請諾貝爾獎得主山中伸彌擔任論壇演講者，他表示，誘導型多潛能幹細胞 (iPSC) 透過 3 種不同策略來降低其價格，並鎖小 iPSC 從基礎研究到產業化的距離，大會主席李鍾熙補充，此演講內容凸顯異體細胞與法規鬆綁、產業界結合的重要性，期望能讓台灣借鏡。

山中伸彌 2012 年發表 iPS 細胞創新方案，為再生醫學帶來突破性影響，同年獲得諾貝爾生理醫學獎。山中伸彌自 2010 年開始擔任全球第一個研究 iPS 細胞先進技術機構的 iPS 細胞研究所 (CiRA) 所長，從事細胞重新編程、誘導分化、臨床應用和倫理法律相關研究。

他今日以「可負擔的 iPS 細胞」為題，介紹所帶領的京都大學 iPS 細胞研究基金會，透過三種不同策略降低 iPSC 價格，以及縮短與商業端的距離。山中伸彌說，三種策略包括建立異體細胞庫、透過基因體編輯，排除可能引起異體細胞移植排斥反應的三種生物標誌 (Biomarker)，以及利用患者的細胞，提供客製化 iPS 細胞療法。

不過，過去十年來 iPS 細胞受限於高成本，導致無法進入臨床，直到透過三大策略以及技術突破，預計 2025 年有機會在醫院實際應用，此外，台灣陽明交通大學也是客製化 iPS 細胞療法計畫 my iPS 的國際合作夥伴。

李鍾熙表示，山中伸彌的演講凸顯了利用異體應用降低細胞治療，以及鬆綁學研界、讓公益與營利結合，加速發展創新生醫技術的重要性。台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳指出，生物標誌能夠更精準篩選受試者，進而加速臨床試驗的進展。