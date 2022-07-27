〈智擎法說〉基期高 上半年純益年減近3成 EPS 1.24元

智擎 (4162-TW) 去年業外認列合約終止補償金 650 萬美元 (約新台幣 1.8 億元)、墊高比較基期，導致今年第二季稅後純益降至 8076 萬元，季減 16.86%、年減 51.30%，每股純益 0.56 元；上半年純益 1.78 億元，年減 26.37%，每股純益 1.24 元。

智擎第二季營收 1.67 億元，季減 4.15%、年增 5.46%；毛利率 92.62%，季減 0.69 個百分點、年減 1.03 個百分點；營益率 58.25%，季減 8.73 個百分點、年減 1.24 個百分點。

智擎上半年受惠旗下胰腺癌新藥安能得 (ONIVYDE) 在台灣、歐亞地區持續出貨下，營收來到 3.41 億元，年增 24.5%；毛利率 92.98%，與去年同期相當；營益率 62.71%，年增 15.72 個百分點。

安能得上半年銷售，台灣收入 1.25 億元，年增 20%、歐亞銷貨收入 2.06 億元，年增 27%；安能得近 5 年銷貨收入年複合成長率約 42%。

安能得今年上半年取得中國藥證，目前由授權夥伴布局當地市場，還在等待上市時間，預計最快暑假後啟動銷售。

至於今年銷售里程碑金部分，發言人張麒星強調，里程碑金計算方式是依照全年度銷售目標來訂，從今年成長趨勢以及銷售狀況來看，年底非常有機會達到銷售目標，並認列一定比例的里程碑金。