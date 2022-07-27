〈亞洲生技大會〉賴清德：計畫將台灣轉型成生技醫療研發中心

2022 亞洲生技大會今 (27) 日舉行開幕論壇，副總統賴清德致詞表示，鼓勵國內生醫及資通訊產業聯手，推動「精準健康」核心戰略產業，加速生醫產業數位轉型，目前也計畫將台灣轉型為生技及醫療的研發中心。

賴清德說，臺灣的智慧科技和醫療量能將繼續促進國內生醫產業發展，在以生醫產業創新推動方案基礎上，計劃將臺灣轉型為生技及醫療的研發中心，並鼓勵國內生醫及資通訊產業聯手合作。

賴清德認為，該方案有助推動「精準健康」核心戰略產業，持續將大數據與資料庫整合應用，並結合遠距醫療照護和智慧醫院服務，此外，不僅加速生醫產業數位轉型，也為了開發結合產品、服務與系統的商業模式，打造行銷國際的臺灣健康品牌，實現 Health for All 的願景。

他提到，今年大會意義非凡，這兩年在各界努力下，不但展現臺灣的防疫韌性，也看見臺灣生技產業的實力，同時努力實現今年大會主題「串接亞洲價值鏈」，相信透過強化與國際的鏈結，將成為全球生技價值鏈中最重要的夥伴。

賴清德說，一場前所未見的百年大疫，不僅改變人類的生活習慣，也讓生技與資通訊 (ICT) 產業的結合更加緊密，透過創新科技可以讓醫療體系運作更有效率，並為民眾提供更好的醫療服務。