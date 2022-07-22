年度傑出生技產業獎 中化生、藥華藥入列

2022 Taiwan BIO Awards 下周將登場，台灣生物產業發展協會提前公布「傑出生技產業獎」，共選出 14 家產品，包括中化生 (1762-TW)、藥華藥 (6446-TW)、晨暉生技 (1271-TW)、台耀 (4746-TW) 子公司台新藥 (6838-TW)、葡萄王 (1707-TW) 等。

協會理事長吳忠勳表示，疫情爆發以來，全球藥品的供應鏈和市場皆受到影響，不過台灣生技產業仍站穩腳步，並開拓新格局、邁入全球市場。今年獲獎的企業具備國際競爭及市場拓展的實力，包含取得先進國法規認證及上市許可，擴增銷售國家等。

2022 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎，從近 50 件報名廠商中，選出 14 家機構及產品技術。其中，年度創新獎頒給 2021 年上市或完成授權之最具創新性產品或技術，共選出 5 家公司，由藥華藥開發的百斯瑞明，是美國 FDA 第一個核准用於所有成人真性紅血球增生症 (PV) 干擾素，已取得多國藥證，含美國及歐盟，已在 30 多國上市銷售。

宇康生科開發的可調式創新咽喉植入物 APrevent VOIS，是全球首創可在術中及術後，依需求微創調整植入物尺寸大小的創新咽喉植入物產品，可用於治療聲門閉鎖不全、並降低吸入性肺炎的發生。明達醫旗下全自動可攜式免散瞳眼底照相機，能全自動化完成視網膜追蹤、對焦、影像擷取等一系列動作。

另外，葡萄王的富含猴頭素 A 猴頭菇菌絲體，具有效成分猴頭菇素 (Erinacine A) 之產品，並將發酵時程縮短至 10 天以下，同時提升猴頭素 A 產量達 30mg/g 以上，為目前已知全球最高值。

興農的生物農藥用光桿菌 0805-P2R 菌株及其發酵量產與應用技術，為首度從台灣本土異小桿線蟲體內採集、分離與篩選光桿菌菌株，發展成全球唯一可兼具殺蟲與抗菌效果之微生物產品。

潛力標竿獎是獎勵在台設立不超過 10 年，或上年度營業額新台幣三億元以下，未來發展潛力傑出、前景可期之生技公司，今年共選出 5 家，分別為聚焦特用藥物的祥翊製藥、專注於臨床階段眼科、腫瘤科及抗感染等新藥開發的台新藥、偉喬生醫、利統、地天泰農業生技。

產業金質獎是獎勵營運績效卓越、發展策略及技術創新表現傑出的業者，包括中化生、列特博生技、晨暉生技、中華海洋生技。