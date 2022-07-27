台光電Q2獲利下滑 EPS 3.25元 上半年每股賺7.23元

高階 CCL 廠台光電 (2383-TW) 今 (27) 日公布最新財報，第二季稅後純益 10.83 億元，季減 18.22%， 年減 13.33%，每股純益 3.25 元，累計上半年稅後純益 24.07 億元，年增 8.77%，每股純益 7.35 元。

台光電第二季營收 99.83 億元，毛利率 23.01%，季減 1.97 個百分點，年減 1.53 個百分點，稅後純益 10.83 億元，季減 18.22%， 年減 13.33%，每股純益為 3.25 元。

台光電上半年營收 199.01 億元，毛利率 23.99%，年減 0.11 個百分點，稅後純益為 24.07 億元，年增 8.77%，每股純益為 7.35 元。

台光電受到消費性電子產品需求仍疲弱影響，第二季營收 99.83 億元，較第一季微幅成長近 1%，業績動能在於基礎建設網通類產品市占率持續增加，出貨成長帶動，減緩消費性產品手機、筆電出貨量下滑對業績的衝擊。

台光電認為，隨著新一代伺服器平台推出，預計在新平台的市佔率將大幅成長；另外，400G 交換器產品的市佔率亦會較前一代產品有倍數以上的增加。在高速低損耗的網通材料大幅放量出貨帶動下，2022 年基礎建設網通類產品營運將延續成長動能，且營收占比將繼續提高。

台光電指出，消費性市場受高通膨導致消費者購買力下滑、供應鏈上下游廠商庫存偏高、俄烏戰爭尚未結束等三大變數影響，上半年手機暨筆電的銷售數字較去年同期下滑，下半年消費性產品需求是否能止跌回升，將是觀察產業脫離谷底與否的重要指標。

台光電強調，企業產品規格升級趨勢不會改變，伺服器新平台，台光電市佔比前一代持續成長，交換器 400G 產品市佔也較前一代持續增加。

台光電去年 12 月 31 日以 21.6 億元買下桃園大園區 8546 坪建廠用地，台光電主管指出，大園廠將新建最現代化載板產線及研發中心，新廠預計 2023 年完工，規劃最大月產能每月 30 萬張，提前正式建立 HDI 和高速材料市場外的載板材料市場。