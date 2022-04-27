台光電首季純益創同期新高 EPS 3.98元

PCB 上游 CCL 廠台光電 (2383-TW) 今 (27) 日公布首季財報，稅後純益 13.24 億元，季減 11.14%，年增 37.44%，與營收創同期新高，每股純益為 3.98 元。

台光電第一季營收為 99.19 億元，毛利率為 24.98%，季減 2.16 個百分點，年增 1.4 個百分點，稅後純益 13.24 億元，季減 11.14%，年增 37.44%，也創創同期新高，每股純益為 3.98 元。

台光電今年發行 CB 完成籌資 35 億元，籌資案是支應在桃園資興建大園新廠及設立研發中心，鎖定生產 IC 載板材料，是 2022 年以來最大規模的 PCB 產業籌資案，主辦券商元大證券，台光電在大園購置的建廠用地將在 5 月點交，將在下半年動工興建。

台光電為去年 12 月 31 日以 21.6 億元買下桃園大園區 8546 坪建廠用地，台光電主管指出，大園廠將新建最現代化載板產線及研發中心，新廠預計 2023 年完工，規劃最大月產能每月 30 萬張，提前正式建立 HDI 和高速材料市場外的載板材料市場。

對於即將跨入 IC 載板材料市場，台光電主管並指出，開發的載板材料為日、韓業者外，唯一以自有技術生產載板材料的廠商，近期取得更多國際大廠認證及訂單，將針對客戶需求擴建載板材料產能。