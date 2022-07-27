精測Q2純益創同期新高 EPS 7.65元 上半年每股賺11.03元

中華精測 (6510-TW) 今 (27) 日公布第二季財報，受惠 SSD 快閃記憶體控制晶片新客戶、5G 手機處理器、HPC 等晶片測試需求暢旺，第二季稅後純益 2.5 億元，季增 123.2%、年增 15.9%，每股純益 7.65 元，上半年稅後純益 3.63 億元，年減 5.4%，每股純益 11.03 元。

精測第二季營收 11.85 億元，季增 42.9%、年增 13.07%；毛利率 54.3%，季增 2.1 個百分點、年增 0.45 個百分點，營益率 25.5%，季增 10.5 個百分點、年減 0.4 個百分點，稅後純益 2.5 億元，季增 123.2%、年增 15.9%，每股純益 7.65 元。

精測上半年營收 20.14 億元，年增 8.3%；毛利率 53.4%，年減 0.5 個百分點；營益率 21.2%，年減 2.9 個百分點，稅後純益 3.63 億元，年減 5.4%，每股純益 11.03 元。

展望後市，精測看好，由於自製 MEMS 探針卡產品結構多元、客戶結構調整與全球佈局綜效顯現，整體結構性成長動能可期，下半年營運將再優於上半年。

精測表示，第二季探針卡營收比重已達 33%，預估全年探針卡比重將落在 30-40% 區間，獲利方面，受惠全製程優化提高良率，加上產能維持成長，全年毛利率可望持穩。

精測持續擴充產能，公司表示，目前現有兩座廠預計 2024 年將達到使用上限，已正式展開第三座廠興建，預估 2025 年完工投產，屆時將生產高單價 MEMS 探針卡。