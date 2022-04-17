台光電擬設IC載板材料廠跨步 籌資35億元銀彈將到位

CCL 廠台光電 (2383-TW) 擬發行可轉換公司 (CB) 籌資 35 億元，已完成訂價，轉換價訂 263 元，轉換溢率 110.19%，預計本周完成募集，並將在 4 月 25 日掛牌交易，支應桃園投資興建大園新廠，鎖定 IC 載板材料。

台光電此市場籌資案，支應在桃園資興建大園新廠及設立研發中心，鎖定生產 IC 載板材料，是 2022 年以來最大規模的 PCB 產業籌資案，主辦券商元大證券，台光電在大園購置的建廠用地將在 5 月點交，將在下半年動工興建。

台光電為在台灣投資設立 IC 載板材料廠，已購入興建用地，台光電去年 12 月 31 日以 21.6 億元買下桃園大園區 8546 坪建廠用地，台光電主管指出，大園廠將新建最現代化載板產線及研發中心，新廠預計 2023 年完工，規劃最大月產能每月 30 萬張，等於提前正式建立 HDI 和高速材料市場外的載板材料市場。

對於即將跨入 IC 載板材料市場，台光電主管並指出，開發的載板材料為日、韓業者外，唯一以自有技術生產載板材料的廠商，近期取得更多國際大廠認證及訂單，將針對客戶需求擴建載板材料產能。

台光電現有廠區擴張部分，目前月產能 355 萬張，將持續擴充中國大陸湖北黃石廠產能，預計再增 30 萬張，昆山廠也再增 30 萬張，整體擴充完成後，集團月產能將達 415 萬張。台光電的江蘇昆山廠將再增加 45 萬張月產能，新產能預計 2023 年中開出 ，屆時，台光電兩岸總產能將擴張到 460 萬張。

台光電 2021 年稅後純益 54.93 億元，創新高，年增 48.91%，每股純益為 16.5 元，擬配發每股 10 元現金股利。

台光電 2022 第一季營收 99.19 億元、年增 23.92％，創歷年同期新高。展望後市，法人預期，受惠高頻高速材料需求持續成長、新產能陸續開出，樂觀看待台光電營運不淡，看好 2022 年網通、伺服器市場需求強勁，5G 手機滲透率也會進一步提升，推動台光電 2022 年營運再創新高。