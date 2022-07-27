〈台幣〉美元轉強亞幣走貶 匯價狹幅震盪

美國經濟衰退疑慮再起，避險情緒升溫，帶動美元指數強彈，亞幣今 (27) 日紛紛走弱，新台幣兌美元匯率續呈狹幅震盪走勢，最低來到 29.946 元，貶值 3.2 分，外資抱持觀望態度，等待聯準會即將公布的最新升息動向。

台北匯市近來交投清淡，外資、出口商縮手觀望，使得新台幣兌美元呈現區間震盪，在 29.9-29.95 元附近徘徊，央行也持續緊盯匯價，避免匯市出現劇烈波動，新台幣今天最高來到 29.92 元、最低 29.946 元，變動不大。

美國 7 月消費者信心連續 3 個月下滑，新屋銷售降至 2 年多來最低水平，再度加劇經濟衰退疑慮。市場普遍預期聯準會將於美東時間周三 (27 日) 升息 3 碼，投資人密切關注前瞻指引。美元指數周二 (26 日) 上揚，中止連續三個交易日下跌趨勢，且單日漲幅為逾 2 周來最大。

台股方面，受美股收跌影響，電子族群依舊欲振乏力，台積電陷多空交戰，在平盤上下震盪，航運類股表現相對強勢，但金融股資金撤出，拖累大盤一度下跌 77 點，失守 10 日均線。

觀察主要貨幣對美元表現，韓元今天早盤貶值 0.34%，日元貶值 0.12%，人民幣及新台幣均貶 0.1%，新加坡幣則逆勢升值 0.04%，在美元轉強下，亞幣普遍走軟。