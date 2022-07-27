〈紐約匯市〉衰退陰影罩頂 美元單日漲幅逾2周最大 歐元重貶

經濟衰退擔憂加劇之際，投資人正在等待聯準會 (Fed) 最新利率決議，美元指數周二 (26 日) 上揚，中止連續三個交易日下跌趨勢，且單日漲幅逾 2 周最大，對能源供應的擔憂則拖累歐元重貶。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.69%，報 107.22，單日漲幅創 7 月 11 日以來最大。沃爾瑪周一發布獲利預警拖累美股走低，避險情緒幫助於提振美元。

經濟數據方面，美國 7 月消費者信心連續 3 個月下滑，新屋銷售降至 2 年多來最低水平，再度加劇經濟衰退疑慮。

市場普遍預期聯準會將於美東時間周三 (27 日) 升息 3 碼，在央行努力對抗高通膨和經濟衰退之際，投資人密切關注前瞻指引。

歐元兌美元重貶 1.01% 至 1.0116 美元，單日跌幅是 7 月 11 日以來最大。

俄羅斯天然氣工業公司 (Gazprom) 昨宣布 27 日起將北溪一號 (Nord Stream 1) 管線輸氣量砍半至 20%，隨著全面斷供可能性越來越大，歐盟成員國周二達成協議，同意明年冬季前將天然氣使用量減少 15%。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示：「對歐元來說，不好的事情即將發生。我知道它 (指歐元) 已經成為出氣筒好一段時間，但這些增長擔憂不會好轉，能源危機似乎只會變得更糟。」

Moya 續稱，隨著風險越來越大，投資人變得更加緊張，擔心這不會只是一次短暫的衰退，而且可能會更嚴重，因此，避險資金流入美元仍會是交易者關注的焦點。

澳幣一度觸及 1 個月高點，隨後回吐漲幅，截稿前兌美元匯率貶 0.26% 至 0.6937 美元。紐元兌美元貶 0.54% 至 0.6226 美元。

澳洲即將公布第二季 CPI 數據。澳洲聯邦銀行國際經濟主管 Joseph Capurso 說：「強勁的截尾 CPI(trimmed CPI) 數據，如 1.7% 或更高，可能使 8 月升息 3 碼的預期獲得定價，帶動澳幣兌其他主要貨幣走高。」

日元兌美元匯率下跌 0.18% 至 136.90 日元，英鎊兌美元報 1.2028 美元，跌幅 0.16%。

加密貨幣方面，比特幣跌 5.25% 至 20,996.5 美元。彭博此前報導，美國證券交易委員會 (SEC) 正在調查 Coinbase 是否不當允許美國人交易本應註冊為證券的數位資產。

截至台灣時間周三 (27) 約 6:00 價格：