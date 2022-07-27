澳洲通膨略低於預期 交易員定價央行下周只會升息2碼

澳洲的整體通膨率略低於預期，促使貨幣市場放棄下周央行政策會議將會超大幅度升息的押注。澳元維持跌勢，但跌幅持續縮減。

澳洲統計局周三公布，截至 6 月的三個月內，消費者價格年增 6.1%，低於經濟學家預期的 6.3%，季增幅度 1.8%，符合預期。

澳洲央行偏好的 CPI 截尾均值 (Trimmed Mean CPI) 季增 1.5%，符合預期，年增為 4.7%，出現自 2003 年推出這項數據以來的最高讀數。

數據公布後，交易員抹去了對央行將升息 75 個基點的押注。隔夜指數交換利率 (OIS) 下跌 8 個基點至 1.80%，表明市場幾乎完全定價了 50 個基點的調升幅度。

加拿大皇家銀行澳洲首席經濟學家 Su-Lin Ong 說 ，這個結果符合預期，並可能支持央行在 8 月的會議上再升息 50 個基點，降低市場對升息 75 個基點的預期。

消息公佈後，澳元跌至 0.6927 美元，此後跌勢縮減，股市跌幅縮小。政府債券上漲，3 年期公債殖利率一度下跌 9 個基點，至 2.95%。10 年期國債殖利率下跌 4 個基點至 3.30%。

ABS 價格統計主管 Michelle Marquardt 表示，當季 CPI 上漲最主要的來源，在於新住宅 (+5.6%) 和汽車燃料 (+4.2%)。建築用品和勞動力的短缺、高昂的運費、和持續高水準的建築活動，繼續推動新建住宅的價格上漲。

她指出，CPI 的汽車燃料部分，連續第 4 季達到創紀錄水準。燃料價格在 4 月份因燃油消費稅下調而下跌之後，在 5 月和 6 月強勁上漲。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 曾表示，他預計通膨將在年底達到 7% 左右的峰值，市場的定價顯示屆時的現金利率將為 3.2%。