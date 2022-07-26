聯準會激進升息有望降溫 7月境外股債基金同步走揚

美國 6 月 CPI 年增率 9.1%，讓市場對於聯準會升息預期心理升溫，但在聯準會官員出面喊話、通膨率指標回落，帶動股債反彈，總計 7 月以來境外基金平均漲幅 2.38%，其中股票型基金平均漲幅 2.77%，債券型基金平均上漲 1.46%。

以個別基金類型來看，美股基金上漲 5.88% 表現亮眼，其中美國中小型股基金漲勢居冠，達 6.76%，因強勢美元對以國內市場為主的美國中小型股影響較小，因而彈幅領先。而大中華基金表現相對疲弱，平均跌幅 4.69%。

在產業方面，隨聯準會鷹派升息預期減緩，先前表現較低迷的科技、房地產等利率敏感類股基金出現較強勢的反彈，分別上漲 7.56%、4.08%，但黃金基金仍表現低迷，除了與主要央行持續升息、強勢美元有關，近一個月跌幅近 8%。

債券部分，在部分聯準會官員表態反對升息 4 碼後，市場情緒回升帶動美國、環球非投資級債券基金分別反彈 4.8%、3.6%，而美國、環球平衡型基金也在股債同漲下上揚 4.18%、2.41%。

但新興市場債券基金表現相對落後，僅上漲 0.06%，當地貨幣債券基金更是下跌 1.12%，原因是美元在七月期間攀升至近 20 年新高，加上投資人仍擔憂聯準會升息將為新興市場帶來壓力，拖累新興市場債券表現。

富蘭克林證券投顧表示，高通膨壓力仍可能使聯準會需要持續升息，但近期在油價、大宗商品價格回落下，下半年通膨壓力有望逐步趨緩，市場對聯準會維持鷹派升息的預期也可望逐漸降低，預期將有利美股消化賣壓、降低波動，中長期投資機會可望浮現。

另外，在高能源價格環境下，加上近期美歐熱浪來襲，市場期待各國政府將持續加速有關綠色、永續、乾淨能源的產業轉型、基礎建設投資，值此金融市場仍處於震盪之際，氣候變遷、ESG、基礎建設等題材可望提供投資人不同的投資選擇。

至於債券部分，富蘭克林證券投顧認為，現階段債券的機會比股票更值得關注，因為在全球經濟成長減緩下，已攀升的債券殖利率展現其投資吸引力，包括投資級公司債利差已升至過去 10 年均值水準，未來就算公債殖利率再攀升，預期投資級債所受到的影響將相對有限。