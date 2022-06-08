女股神旗下方舟資產規模驟減5成 美國ETF發行商中最慘

女股神伍德 (Cathie Wood) 旗下方舟投資管理公司今年來損失嚴重，資產規模降幅將近 5 成，超越美國其他 ETF 發行商。

根據彭博行業研究的數據，截至 6 月 1 日，方舟旗下 9 檔 ETF 總資產額約為 153 億美元，較今年初大減 48%，是美國 25 家最大 ETF 發行商中，資產損失最為慘重的。

值得注意的是，方舟資產縮水主要是業績疲軟所致，而非投資者撤出資金。方舟旗下 9 檔 ETF 今年迄今均出現二位數虧損，主要受到高估值科技股下跌的拖累，但仍有 1.67 億美元的淨流入。

彭博行業研究分析師 Athanasios Psarofagis 表示，如此慘淡的表現通常會導致投資者資金外流，但伍德在社群媒體上有一群忠實的追隨者，並以專注於顛覆性創新而享有盛名。

獨立投資顧問 ETF Store 總裁 Nate Geraci 也認為，忠實擁護者，以及及逢低買入者都有助於限縮方舟的資金外流，。

伍德在疫情期間成為明星選股者，大規模貨幣財政刺激措施促使投機性科技公司和成長股的估值升至歷史新高。該公司的旗艦基金方舟創新 ETF(ARKK-US) 在 2020 年飆升了近 150%。

但如今，隨著美國聯準會 (Fed) 收緊貨幣政策，ARKK 今年迄今已暴跌近 55%，是該公司基金中表現第二差的。

ARKK 目前持有 85 億美元，低於 2022 年初的 160 億美元以上，也遠低於 2021 年 2 月時約 280 億美元的高點。