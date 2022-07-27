高盛：市場進入「壞消息就是好消息」模式 但鷹派聯準會將持續更久

上周市場利多、利空消息交錯，但市場仍延續 6 月中以來的漲勢。高盛策略師認為，市場已經來到「壞消息就是好消息」的模式，就像每當經濟成長放緩時，人們開始預期央行鴿派抬頭。

壞消息變成好消息 (圖表取自 Zero Hedge)

例如，圖表顯示，股市與總經意外事件呈負相關。在過去的一周裡，周期性股票的價格也比防禦性股票要高，高盛「全球成長」因子也變得不那麼負面。

周期性股票表現更好 (圖表取自 Zero Hedge)

值得注意的是，信貸已經滯後，至少在歐洲是這樣—儘管最近信貸利差有所緩解，但歐洲高收益信貸和股票波動之間，仍然存在很大差距。

高盛認為，有鑑於宏觀前景不確定以及歐洲政治不確定性增加，風險傾向於股市波動趕上信貸。

信貸與股市波動存在落差 (圖表取自 Zero Hedge)

在市場樂觀的背景下，高盛卻放棄看多的觀點，表示投資者可能低估通膨壓力持續的風險，這可能使美國聯準會打破過去傳統，在更長時間維持鷹派態度。

他們的觀點與摩根士丹利的 Michael Wilson 一致。Wilson 先前表示，即使對經濟衰退的疑慮加劇，現在預期聯儲會會停止升息還為時過早。

另一方面，摩根大通策略師認為，對價格已見頂將導致聯準會轉向的押注，將有利下半年股市的前景。

聯準會周三 (27 日) 將宣布其最新政策決定，屆時投資者將獲得該央行對經濟健康狀況和未來升息看法的新一批線索。經濟學家廣泛預計，該央行將利率再上調 75 個基點。

此前，歐洲央行出人意料地鷹派升息，但德國 2 年期公債殖利率仍別下自全球金融危機以來最大的單日跌幅。