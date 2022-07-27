美國升息、通膨延燒 「拉丁美洲失去的十年」恐將重演?

根據巴西聖保羅州立大學政治經濟學教授 Marcos Cordeiro Pires，由於國際形勢變化莫測、COVID-19 疫情蔓延、俄烏衝突未見和緩、美國對中國發起單邊制裁、大宗商品價格上揚、通膨問題加劇，全球供應鏈斷鏈等影響下，世界經濟不穩定性加劇。

來自西方國家的分析人士，在研究 2022 年 5 月公布的 20 國集團 (G20) 通膨年率之後，認為本輪通膨所帶來的影響並不廣泛，但是通膨問題仍不可等閒視之。

G20 成員國當中，土耳其、阿根廷和俄羅斯的通膨率分別高達 73.5%、60.7% 和 17.1%，都超越 G20 的平均水準。

另外 17 個成員國的平均通膨率為 6.3%，美國、英國、荷蘭、西班牙、巴西的通膨率都超越該數字，而日本、瑞士、中國、沙烏地阿拉伯和印尼的通膨率則都落在平均水準之下。當中又以中國的通膨率最低，只有 2.1%。

雖然通膨問題在全球延燒，但石油、小麥等大宗商品價格的急遽飆漲也並非是各個國家的共通問題，各國政策還是最大要因。由於美元在國際金融體系有著主導地位，所以必須特別留意美國政策。

美國 2022 年 5 月的通膨率高達 8.6%，是 1981 年以來的最高水準。為了抑制通膨，聯準會在 6 月 15 日宣布將短期利率調升 75 個基點，是 1994 年以來的最大單次升息幅度。聯準會官員預估到了 2022 年底，聯邦債券利率將落在 3.25~3.5%，並預測到了 2030 年將達到 4%。

美國升息的影響廣及全球，隨著借貸成本的增加，也造成美元升值和國際金融流動性的降低。這很可能導致美國經濟率退，並出現殃及全球的不良後果。

鄰近美國的拉丁美洲更可能首當其衝，原因是該地區的收支平衡和公債展期融資、均仰賴外部資本流動，出口方面則以農產品、礦產及能源為主。

若回顧歷史，1970 年代的第二次石油危機之後，美國聯準會實施超預期的加息政策，有效聯邦基金利率從 1979 年 8 月的 10.94%，於 1981 年 6 月上升到 19.1%。當時美國經濟步入衰退，美元大幅升值，美元也揮別自 1971 年固定匯率制度結束以來的持續性下滑走勢。

1981~1985 年期間的巨額貿易逆差，為流入國際收支資本帳戶的雄厚資金所抵消。依不變價格計算，石油價格從 1980 年每桶近 120 美元，在 1989 年跌到每桶不到 40 美元。

若從拉美國家經濟來看，利率的突然上漲導致 1980 年代持續性的債務危機，一般稱為「拉丁美洲失去的十年」。美國經濟衰退讓如此局勢加劇，拉美國家對美出口下降，財政收入減少，無法承受高額利率和償還巨額債務。而墨西哥也同樣在 1982 年 8 月宣布暫停償還債務，巴西也在 1982 年 11 月宣布暫停還債，該國是發展中國家當中的最大債務國。

國際政經局勢和 1980 年代有許多的不同，但是回顧歷史、放眼未來，如何避免重演「拉丁美洲失去的十年」，也是拉美國家該思考的方向。