新興市場首季表現掙扎 拉丁美洲異軍突起 漲幅居前

新興市場在今年第 1 季陷入困境，拉丁美洲成為少數的亮點。事實上，新興市場本季的表現，很大程度上取決於這個市場是進口還是出口能源與基本金屬，這是引發當前通膨的重要因素。

數據顯示，新興市場股票今年下跌 6.8%，相比之下，拉美股市上漲了 26%，這得益於原材料和能源部門占了近 35% 的權重。

富國銀行投資研究所資深全球市場策略師 Sameer Samana 表示，大宗商品主題自 2012 年以來，一直處於低迷狀況，今年是十年來首次回到上升趨勢。

他指出，新興市場股票指數整體表現不佳的部分原因，在於權重偏向中國、南韓和台灣。這裡不像古老的新興市場，以大宗商品為中心，相反地，這些市場更嚴重傾向進口大宗商品。

在俄羅斯發動對烏克蘭入侵之後，引發能源和食品價格進一步飆升，則主要對新興歐洲帶來壓力，因為在貿易關係破裂之後，歐洲地區受害最為直接。

研究公司凱投宏觀 (Capital Economics) 發布報告指出，戰爭對新興歐洲其他國家的溢出效應，帶來了沉重打擊，特別是保加利亞和波羅的海國家，那裡與俄羅斯的貿易聯繫最為密切。

在大西洋彼岸、遠離烏克蘭的拉丁美洲，成為新興市場的最大贏家，一方面由於受疫情打擊，拉美去年表現不佳，使比較基期偏低，同時，他們也擁有更多的商品出口。

(圖表取自 investing.com)

2022 年 5 個表現最好的新興市場股市，以美元計算，有 4 個來自拉丁美洲，分別是祕魯、巴西、哥倫比亞和智利，回報率普遍接近 30% 左右。第 5 名南非，回報率接近 20%。

相較之下，台灣、波蘭、南韓、中國，則為 8-14% 的虧損。