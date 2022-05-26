在印度遭禁、退出俄羅斯 萬事達卡將焦點轉向東南亞和拉丁美洲

萬事達卡 (Mastercard)(MA-US) 國際市場聯席總裁凌海 (Ling Hai) 表示，在 3 月退出俄羅斯以及印度 2021 年禁止其發行新卡之後，東南亞和拉丁美洲是萬事達卡看好的強勁成長地區。

他說，「東南亞令人興奮主因其適合的人口結構、技術和數位化的採用，以及政府對金融包容性的關注。」並補充說該地區的國家也將受益於供應鏈撤出中國。

印度央行宣布萬事達卡「不符合」該國 2018 年的規定，該規定要求外國發卡網絡在本地儲存印度支付數據以「不受限制的監管訪問」，從而禁止萬事達卡。

凌海說，萬事達卡已準備好遵守印度當地的數據存儲規則，「我們的目標是 100% 遵守規定。我們需要在印度在地化，並一直在採取切實的步驟來實現這一目標。」

萬事達卡因俄羅斯入侵烏克蘭而於 3 月暫停俄羅斯的業務。該市場在 2021 年占其營收約 4%。

凌海說，在俄羅斯，如果有機會改善金融包容性、永續性和數據隱私等領域的規則和法規，萬事達卡將「與包括政府本身在內的生態系統中的其他利益相關者，一起努力做出改變。」

他還表示，由於後新冠疫情經濟復甦和當地提供的創新範圍，歐洲對萬事達卡來說是一個令人興奮的市場。