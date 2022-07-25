俄國又傳停止一台渦輪機運作 歐洲能源危機雪上加霜

俄羅斯天然氣公司 Gazprom 周一（25 日）表示，Portovaya 壓縮站停止運作的西門子渦輪機又增加一台，北溪一號輸氣管線經由 Portovaya 的天然氣供應量自周三（27 日）開始將降至每日 3,300 萬立方公尺，占其產能的 20%，讓歐洲能源危機雪上加霜。消息傳出後，歐洲天然氣期貨飆漲逾 10%。

Gazprom 在聲明中表示，考慮到渦輪機的技術條件，計劃從 7 月 27 日起在其 Portovaya 壓縮站在停止一台北溪一號渦輪機的運作。這意味著從莫斯科時間 7 月 27 日早上 7 點開始，Portovaya 的天然氣流量將降至每日 3,300 萬立方公尺。

截稿前，歐洲天然氣價格受消息影響飆漲 10.44%，報 176.9 歐元 / 每兆瓦時 (MWh)。

俄國又停止一台渦輪機消息讓歐洲天然氣期貨漲幅擴大逾 10%。(圖片：Trading Economics)

對於加拿大已運抵德國的渦輪機之所以尚未送達俄羅溪，西方國家與俄國各執一詞。德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）上周四表示，俄國似乎無意取回送修的渦輪機，稱降低天然氣供應是普丁「能源武器化」戰略的一部份。

另一方面，俄國在上周五表示，刻意延遲接收渦輪機的說法是「無稽之談」，並稱天然氣供應的所有阻礙都是西方制裁造成，包括渦輪機維修。

Gazprom 今日稍早的聲明稱，已從西門子公司收到加拿大當局簽發的文件，但 Gazprom 在研究這些文件後認為，西門子與加拿大不僅沒有解決此前已發現的問題，而且還增加其他問題。

先前雙方因渦輪機運抵德國爭議爭執不下，如今又傳出渦輪機出現技術問題，恐令歐洲的能源危機雪上加霜。

此外，Gazprom 認為，儘管將渦輪機返回俄國是整個北溪一號檢修過程中非常重要的一環，但歐盟與英國對其制裁尚未解除。