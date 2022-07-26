〈台幣〉股匯雙黑量能不振 微貶收29.914元

台北股匯今 (26) 日雙雙走弱，市場聚焦聯準會利率決策結果，觀望氣氛濃厚，新台幣兌美元匯率偏貶整理，終場以 29.914 元作收，微貶 0.6 分，台北及元太外匯市場合計成交金額 9.955 億美元，量能持續低迷。

新台幣兌美元匯率近來陷入區間震盪格局，外資偏向匯出，但央行持續緊盯匯價，避免匯價貶勢過猛，新台幣今天最高來到 29.9 元、最低貶至 29.95 元，貶值力道有限，終場貶 0.6 分，收在 29.914 元，台北外匯市場成交金額 6.44 億美元，元太外匯市場成交金額 3.515 億美元。

台股今天震盪走低，晶圓雙雄領跌，電子權值股紛紛走弱，大盤一度下挫逾 180 點，金融股漲跌互見，資金轉進生技、觀光族群，加權指數終場下跌 129 點，收在 14806 點，失守 5 日線，成交值僅 1833 億元，外資持續賣超 32.41 億元，為連 3 賣。

美國聯準會 (Fed) 將在 26、27 日召開利率決策會議，預定美東周三下午 (台灣周四凌晨兩點) 公布決議結果，市場普遍預料將升息 75 個基點 (3 碼)，使聯邦資金利率的目標區間達至 2.25-2.50%。

觀察主要貨幣對美元匯率表現，根據央行統計，美元指數今天下跌 0.15%，韓元升值 0.47%，歐元升值 0.26%，新加坡幣升 0.07%，日元則貶值 0.18%，人民幣貶 0.05%，新台幣小貶 0.02%。