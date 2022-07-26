經濟指標不振 Fed會後決策說明可能會更傾向鷹派

市場普遍預計聯準會周三 (27 日) 將再升息四分之三個百分點，但也可能以對緊縮政策更強硬的決定來讓市場驚訝。

這意味著 Fed 可能會聽起來「鷹派」，為了抑制通膨而盡可能地大幅升息。預計 Fed 將在美東時間周三下午 2 點宣布升息。Fed 主席鮑爾隨後在美東時間下午 2:30 向媒體作簡報。

升息 75 個基點將使聯邦基金利率處於 2.25% 至 2.5% 的範圍內。Fed 自 3 月開始升息，當時聯邦基金利率區間為 0 至 0.25%。

投資人將尋求鮑爾關於 Fed 對 9 月下次會議的決定的相關線索。本月曾有一段時間市場甚至認為可能升息 1 整個百分點，但 Fed 官員淡化了這種可能。

摩根士丹利投資管理公司全球固定收益宏觀策略主管卡隆 (Jim Caron) 表示：「我的確實認為他們會在 9 月變得更加鷹派。他們只是在抑制通膨方面還沒有看到任何進展。」

Fed 可以對經濟提供新的說法，它可能承認經濟正在放緩。

Dreyfus and Mellon 首席經濟學家萊因哈特 (Vincent Reinhart) 表示：「鮑爾將會有很多模稜兩可的經濟學家說法。」「他會說我們肯定正在經歷一個疲軟的庫存和交易周期。」

他表示，即使鮑爾承認成長放緩，但也可能會說經濟仍獲基本面支持。雖然初請失業金人數開始上升，但勞動市場仍然強勁。「我認為這將是一種兩面作法。他將在實質 GDP 可能再次收縮一季前發表講話。」

周四 (28 日) 將公布第 2 季國內生產總值 (GDP)，部分經濟學家預計第 2 季 GDP 將出現收縮。代表經濟可能正走向衰退；就技術面而言，連續兩季負成長代表經濟衰退。

然而，萊因哈特說，國家經濟研究局會採用其他指標來判斷經濟衰退，預計目前還不會宣布。

即便如此，某些交易員仍押注 Fed 將因採取積極收緊政策最終導致經濟衰退。預計鮑爾將加強 Fed 的升息路徑，這就可能聽來有點鷹派。

富國銀行利率策略主管舒馬赫 (Michael Schumacher) 說：「他可能會說直到明年這個升息都不會結束。」「市場定價升息周期很快就會結束。但那是不利實際的。我認為他會發表更鷹派的說法。」

期貨市場已在定價 Fed 明年將面臨的轉變。交易員押注 Fed 將在今年年底前將聯邦基金利率升至 3.4% 之後，在明年春天開始降息。

目前，高通膨可能會讓 Fed 繼續升息。6 月消費者物價指數 (CPI) 上漲 9.1%，為 1981 年 11 月以來的最高數字。

卡隆說，「核心 CPI 的環比還看不出下降。」「對我來說，如果這對 Fed 來說是一個主要參考，那麼他們將繼續保持鷹派。透過語言和文字表達更鷹派的立場。」

剔除能源和食品的核心 CPI 從 5 月的 0.6% 上升至 6 月的 0.7%。

他表示，聽來更強硬的 Fed 可能會導致短期美國國債殖利率上升，並在決定升息後拋售股票。如果更長期限的殖利率如 10 年期美國國債繼續因衰退擔憂而下跌，殖利率曲線將進一步倒掛。

最能反映 Fed 政策的 2 年期國債殖利率周一比 10 年期國債高出約 20 個基點。

卡隆說，「主要問題在於通膨沒有下降。」「他們不會真的告訴你這件事，但這就是問題所在。」

他補充說，隨著利率上升，Fed 不會在乎資產價格下跌，「他們不能說在通膨方面取得進展，甚至連一個月的成績都拿不出來。」「他們可能只會說政策利率正在協助經濟放緩，但有時間落差。」