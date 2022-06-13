LGD傳擬購Micro OLED蒸鍍設備 目標搶蘋果AR/MR訂單

市場傳蘋果 (AAPL-US) 將開發 AR/MR 穿戴裝置，據南韓媒體 The Elec 報導，索尼 (Sony) 和 LG Display (LGD) 將成為蘋果 MR 裝置 OLED 面板供應商，其中 LGD 目前正積極採購設備，目標搶下蘋果 Micro OLED 訂單。

報導指出，索尼將供應 MR 內部 Micro OLED 面板，而 LGD 將供穿戴裝置外部的 OLED，不過 LGD 正計劃買進蒸鍍設備，預計將自 Sunic System 訂購一台沉積設備來製造 MicroOLED。

消息人士表示，LGD 計劃要開發、製造 MicroOLED 面板，加速 Micro OLED 試產進度，目標擠下索尼，爭奪蘋果 MR 設備訂單。

天風國際分析師郭明錤近期表示，蘋果 MR 設備預計將在明年 1 月發表，但由於今年中國上海疫情封控，時程可能延後到明年第二季起才會開始出貨、上架，較市場預期晚一季。

若傳言屬實，蘋果與索尼將出現競合關係，主因索尼除了是零件供應商，也是 MR 領域的競爭對手，索尼即將在明年首季推出新一代 PS VR2，今年下半年就會進入量產階段、總量約 150 萬套。

有別於 LCD、OLED 背板以玻璃為主，Micro OLED 背板採用矽，除了帶有 OLED 自發光優勢，面板厚度和體積也比以前更薄、更小、耗能更低，更容易實現高畫素。