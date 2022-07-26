閎康Q2稅前盈餘年減16% 每股稅前賺4.96元 下半年好轉

檢測分析業者閎康 (3587-TW) 今 (26) 日公佈自結，第二季受上海封控影響，獲利不如預期，稅前盈餘 1.5 億元，年減 15.7%，每股稅前盈餘 2.41 元，累計上半年每股稅前盈餘 4.96 元，不過隨著中國各地逐步解封，當地與日本客戶研發需求皆強，整體產能供不應求。

閎康第二季營收 8.9 億元，年增 9.8%，毛利率 34.55%，年減 3.68 個百分點，營益率 16%，年減 6.2 個百分點，稅前盈餘 1.5 億元，年減 15.7%，每股稅前盈餘 2.41 元。

閎康上半年營收 17.84 億元，年增 15.7%，毛利率 36.6%，年增 1.05 個百分點，營益率 16.35%，年減 4.54 個百分點，稅前盈餘 3.1 億元，年增 0.86%，每股稅前盈餘 4.96 元。

閎康表示，由於全球半導體研發需求增加，今年已投入 15 億元擴大台灣及海外材料分析 (MA) 及故障分析 (FA) 的產能，並將全球實驗室編列成三區塊，其中，台灣由 7 個實驗室組成，包含竹北 2 個、竹科 3 個、南科 2 個。

第二區塊則以中國為主，除了既有上海及廈門兩大旗艦實驗室，還有第三季即將開幕的深圳實驗室，以及預計明年成立的華北及華南實驗室，共計 8 個實驗室。

第三則以海外地區，包括既有的名古屋實驗室，加上預計成立的九州實驗室，以及東京辦事處，合計 3 處據點；在三大艦隊完成布局後，有助閎康深化國際布局，並與客戶深化研發合作。

為有效強化市場競爭力，閎康也啟動三大基礎工程，拉開與競爭對手的技術差距，首先是強化研發及智財布局，以補助台灣 8 所國立大學教授之研發專案為起點，延伸至 TIPS 智財管理認證制度導入，強化技術研發核心競爭力。

第二則是持續開發拓展新客戶，避免單一客戶影響營收波動風險，第三是強化全球運籌系統建置及即時監控系統，作為支持公司持續拓展海外的最大支柱。