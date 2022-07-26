〈紐約匯市〉市場關注Fed政策動向 美元指數續疲

美元指數周一 (25 日) 走低，隨著聯準會 (Fed) 即將在本周公布利率決策，投資人權衡升息可能為處於衰退邊緣的美國經濟帶來什麼樣的影響。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.23%，報 106.48。

芝商所的 Fedwatch 工具顯示，市場認為 Fed 升息 3 碼的機率為 75%，升息 4 碼的機率為 25%。

另外，近期數據浮現經濟放緩跡象，但通膨仍居高不下，上周初領失業金人數升至 8 個月來最高水平，地區製造業指標也出現下滑。投資人接下來將關注本周稍晚的 Q2 GDP，該數據料顯示負增長並符合傳統的衰退定義。

因股市走強削弱避險美元的吸引力，美元上周出現 2 個月來最大單周跌幅，歐洲央行 (ECB) 升息則提振歐元升至 2 周高位。

歐元兌美元周一小漲 0.1% 至 1.0220 美元，拉脫維亞央行總裁 Martins Kazaks 收訪時表示，他認為歐洲央行大幅升息的行動可能還沒結束。

經濟數據方面，Ifo 商業信心調查顯示，德國 7 月商業信心跌幅超過預期，並創 2 年多來最低。

英鎊兌美元漲 0.37% 至 1.2047 美元。英國工業聯合會公布調查，截至 7 月的三個月中，英國工業產出增速為一年多來最慢，但有初步跡象顯示，通膨和投資的部分挑戰正在緩解。

美元兌日元周一升 0.44% 至 136.65 美元。

截至台灣時間周二 (26 日) 約 7:00 價格：