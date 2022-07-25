〈台幣〉貶轉升收29.908元 匯市交投清淡

投資人觀望 Fed 本周升息動向，匯市交投冷清，新台幣兌美元匯率今 (25) 日早盤一度貶至 29.96 元，下午拋匯力道逐漸湧現，匯價由貶轉升，終場微升 0.8 分，收在 29.908 元，台北及元太外匯市場成交值合計 9.805 億美元。

新台幣兌美元匯率近來呈現區間震盪走勢，在 29.9 元關卡附近遊走，央行適時介入調節，為台幣提供支撐，仍守在 30 大關前，今天匯價最低來到 29.96 元，貶值 4.4 分，下午貶勢逐漸收斂，最高升至 29.895 元，終場以 29.908 元作收，升值 0.8 分，台北外匯市場成交金額 6.27 億美元，元太外匯市場成交金額 3.535 億美元。

美國聯準會 (Fed) 本周即將公布最新利率決策，台股今天交投偏淡，一度挫近百點，電子權值股休兵，航運股也無力，不過，金融、塑化、鋼鐵等族群扮演撐盤要角，帶動加權指數跌勢收斂，終場小跌 13 點，以 14936 點作收，守住 5 日線，成交值僅 1823 億元。外資持續賣超 15.13 億元。

觀察主要貨幣對美元匯率表現，根據央行統計，美元指數今天下跌 0.58%，日元強升 0.87%，歐元升值 0.54%，新加坡幣升 0.34%，人民幣升 0.16%，新台幣小升 0.03%，韓元則貶值 0.05%。