葉倫：美經濟成長正在放緩 但衰退並非無可避免

據報導，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 在週日 (24 日) 表示，美國經濟成長正在放緩，她承認存在衰退的風險，但同時也表示衰退並非無可避免。

葉倫在接受採訪時表示，強勁的就業人數和消費者支出表明美國經濟目前並未陷入衰退。美國 6 月非農就業人數增加了 37.2 萬人，連續第 4 個月就業人數超過 35 萬人，失業率保持在 3.6%。

葉倫指出，美國並不是一個處於衰退中的經濟體，但確實正處於成長放緩的過渡時期，這是必要且適當的。「我並不是說我們一定會避免衰退，但我認為有一條道路可以保持勞動力市場強勁並降低通膨。」葉倫說道。

葉倫也表示，目前通膨太高，但是近期美聯準會 (Fed) 升息有助於遏制物價飆升。此外，拜登政府正在釋出石油儲備，此舉已經幫助降低了汽油價格。最近幾週，汽油價格下跌了約 50 美分，而且應該還會繼續走低。

有經濟學家表示，作為衡量經濟健康狀況的廣泛指標，美國第一季國內生產總值 (GDP) 萎縮 1.6%，而週四將公布的第二季 GDP 預估將僅成長 0.4% .

葉倫表示，即使第二季 GDP 數據為負值，也不表明經濟衰退已經開始，因為就業市場和需求都仍強勁。她指出，衰退是經濟中普遍呈現疲軟，但美國如今沒有看到這種情況。