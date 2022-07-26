〈台幣〉觀望氣氛濃厚 匯價偏弱力守平盤

聯準會 (Fed) 本周即將公布利率決策結果，市場抱持觀望態度，台北股匯今 (26) 日雙雙走軟，交投偏淡，大盤一度下挫 170 點，摜破 14800 點關卡及 5 日線，新台幣匯率同樣震盪偏貶，最低貶至 29.95 元，但貶勢逐漸縮小。

新台幣兌美元匯率近來陷入區間震盪格局，變化不大，外資小幅偏向匯出，但央行持續穩定匯率，部分出口商也有實質拋匯需求，使得新台幣相對有撐，力守在 30 重要心理關卡前，今天最低來到 29.95 元，貶值 4.2 分，隨後貶幅收斂，回升到平盤附近。

Fed 將於週三（台北時間週四凌晨兩點）公布最新貨幣政策，市場一度以為會升息 4 碼（1 個百分點），但官員普遍排除這個看法，因此，經濟專家預料將升息 3 碼。美元指數周一下跌 0.23%，回到 106 附近。

觀察主要貨幣今天對美元表現，日圓早盤升值 0.23%，韓元升值 0.15%，新加坡幣升 0.08%，人民幣微幅走升，新台幣則小貶 0.02%。

台股方面，電子權值股早盤遇壓，台積電下挫逾 1%，聯電、瑞昱、聯發科、研華、欣興、力積電等指標股也都賣壓沉重，航運股同步走疲，金融股則漲跌互見，指數一度下跌 170 點，最低來到 14765 點。