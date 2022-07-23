〈紐約匯市〉美元周線跌逾1% 止步連3漲 歐元創5月以來單周最佳表現

數據顯示美國 7 月商業活動出現近兩年來首次萎縮後，美元指數一度自盤中頹勢小幅拉高，終場仍收黑，本周跌約 1.4%。歐元回吐央行升息後的部分漲幅，但仍創 5 月以來單周最佳表現。

周五 (22 日) 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.34%，報 106.55，周線跌 1.4%。

S&P Global 周五公布，美國 7 月綜合 PMI 自上月的 52.3 跌至 47.5，其中，服務業 PMI 自 51.6 降至 47，製造業 PMI 自 52.7 下滑至 52.3，均創兩年最低。

在服務業活動大幅放緩、製造業成長動能低落之下，美國 7 月商業活動跌入萎縮區間，恐再度引發市場對美國經濟陷入經濟衰退的討論。

CIBC 資本市場北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示，慘澹的經濟數據顯示市場情緒受到打擊，這和全球其他地區的情況類似，反映出金融環境趨緊和通膨壓力依舊高漲的事實。

不過，Rai 認為，即使美國經濟確實有所放緩，也無法就此推斷美元將在中期出現某種程度的疲軟態勢，因爲全球其他地區經濟也有類似情況。

同日，S&P Global 公布歐元區製造業 PMI 快速下滑，且服務業增長幾乎陷入停滯，加上通膨削弱消費支出力道，歐元區商業活動也跌破 50 的榮枯線，陷入萎縮。

歐元兌美元周五貶 0.16% 至 1.0210 美元。受歐洲央行 (ECB) 升息提振，歐元本周漲近 1.3%，創下 5 月以來單周最佳表現。

英鎊盤中一度也受商業活動放緩拖累，尾盤則翻紅小漲，兌美元匯率上漲 0.09% 至 1.2002 美元。雖然英國 7 月製造業和服務業 PMI 雙雙高於市場預期，但仍較 6 月下滑。

對風險較敏感的澳幣跌 0.12% 至 0.6924 美元，紐幣兌美元幾乎持平，微升 0.02% 至 0.6252 美元。

截至台灣時間周六 (23 日) 約 6:00 價格：