鉅亨美股雷達：Rivian獲亞馬遜啟用送貨車 Snap Q2業績遜色盤前大跌30%

美股重要看點：

推特 (TWTR-US)、Verizon(VZ-US)、美國運通 (AXP-US) 將公布財報。美將公布 7 月 PMI 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.803%，美股期貨週五 (22 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.05%，標普 500 期貨跌 0.27%，那斯達克 100 期貨跌 0.46%。

疲弱的經濟數據和歐洲央行 (ECB) 大幅升息加劇了對經濟放緩的擔憂。上周初請失業金人數升至 8 個月以來最高水平，而另一項衡量工廠活動的指標在 7 月下滑，進一步證明美國經濟正在放緩，因為利率上升和高通膨對消費能力造成壓力。

小摩指出，在經歷上半年 20% 熊市跌幅後，散戶已不願重返市場。小摩的分析顯示，證券基金的金流遠不及 2020 年和 2021 年的水準，此外，7 月至今，散戶活動似乎幾乎沒有變化，意味著投資人並不相信近期標準普爾 500 指數從低點反彈 10% 的漲幅。

美國晶片股曾在 6 月拋售潮中跌入熊市，但由於有跡象顯示供應鏈瓶頸減緩，且需求仍在成長，費城半導體指數 7 月 1 日以來上漲 19%，漲幅超越大盤，周四上漲 1.5%。

有部分投資人最近開始逢低買進一些價值誘人的熱門晶片股。Richard Bernstein 分析師 Dan Suzuki 表示，科技公司的財報如果「沒有想像中糟糕」，可能助長逢低買盤的樂觀氛圍，包括高通 (QCOM-US)、英特爾 (INTC-US) 下周都將公布財報。

下周目光將轉向聯準會 (Fed)，市場將評估 Fed 是會升息 75 個基點或者更激進的 100 個基點。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月綜合 PMI 初值，前值 52.3

美國 7 月服務業 PMI 初值，前值 52.7

美國 7 月製造業 PMI 初值，前值 537

重要個股動態：

由於線上廣告需求放緩，社交媒體公司 Snap (SNAP-US) 周四 (21 日) 盤後公布令人失望的第二季業績，並以營收成長疲軟為由計劃放緩招聘，盤後股價應聲暴跌逾 26%，連累 Alphabet、Meta 和 Pinterest 等仰賴線上廣告的社群平台。週五盤前大跌約 30%。

Snap 將第二季業績遜色歸咎於自家線上廣告平台的需求放緩。此外，經濟充滿挑戰、蘋果 (AAPL-US) 去年更新 iOS 隱私設定帶來的衝擊，以及抖音之類的同業競爭加劇，這些都令廣告商縮減其支出。

Snap 並未提供第三季財測，理由是「前景能見度仍極具挑戰。」Snap 表示，第三季目前為止的營收「大致上與去年同期持平」。Refinitiv 數據顯示，分析師預計第三季營收成長 18%。

SNAP 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

由於全球經濟狀況轉弱、消費者需求降溫，電腦硬碟最大製造商希捷科技 (Seagate) 周四 (21 日) 盤後發布的財報和財測皆令市場失望，並透露正在縮減生產計畫以避免供給過剩。週五盤前下挫 11%。

Seagate 表示，本季 (2023 年度第 1 季) 營收將低至 23.5 億美元，調整後每股盈餘約 1.4 美元，不如分析師預估的營收 30 億美元、每股獲利 2.22 美元。

Seagate 表示，正在削減生產計畫，避免產品供應過剩， 加入美光 (MU-US) 等科技大廠縮減支出的行列。

STX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

電動卡車初創公司 Rivian (RIVN-US) 周四 (21 日) 股價大漲，要歸功於亞馬遜 (AMZN-US) 開始用 Rivian 的送貨車運送包裹。

亞馬遜 (AMZN-US) 周四宣布推出這些車輛，其執行長 Andy Jassy 向媒體表示，「除了具有可持續性之外，這些新車也非常適合駕駛，其設計將駕駛員的輸入和反饋納入考慮，是當今最安全且最舒適的送貨車之一。」