〈財報〉全球景氣轉弱 Seagate財測黯淡並縮減生產計畫 盤後瀉11%

由於全球經濟狀況轉弱、消費者需求降溫，電腦硬碟最大製造商希捷科技 (Seagate) 周四 (21 日) 盤後發布的財報和財測皆令市場失望，並透露正在縮減生產計畫以避免供給過剩，盤後股價應聲重挫 11%。

Seagate 表示，本季 (2023 年度第 1 季) 營收將低至 23.5 億美元，調整後每股盈餘約 1.4 美元，不如分析師預估的營收 30 億美元、每股獲利 2.22 美元。

Seagate 表示，正在削減生產計畫，避免產品供應過剩， 加入美光 (MU-US) 等科技大廠縮減支出的行列。

執行長 Dave Mosley 說：「總體經濟面出現的各種挑戰，將延續到 9 月為止一季。在這樣的大環境下，我們正在減少生產計畫並維持供應紀律，以度過總經不確定性環伺下的客戶調整時期。」

Seagate 是第一家公布上季財報的電腦硬碟廠商，由於消費者大砍筆電和電腦開銷，投資人對財報原本就不抱太高期待。

Seagate 在 2022 年度第 4 季 (7 月 1 日止) 的營收下滑近 13% 至 26.3 億美元，調整後每股盈餘 1.59 美元，不如 FactSet 訪調分析師預估的營收 27.9 億美元、每股獲利 1.89 美元。

2022 全年的營收仍成長 9% 至 116.6 億美元，調整後每股盈餘 8.18 美元，調整後毛利率 30.1%，從前一年度的 27.7% 上揚。。

Seagate(STX-US) 財報公布後，盤後股價一度重挫 15%，截稿前跌幅仍有 11.4%。該股稍早收盤隨美股大盤上揚 1.88% 至每股 83.61 美元，今年來則累計下跌 26% 。