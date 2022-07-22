可寧衛攜手光寶科、微軟推ESG管理平台 加速減碳

可寧衛 (8422-TW) 旗下大云科技結合廢棄物處理專業，與光寶科 (2301-TW)、台灣微軟與清華大學合作，推出碳盤查、廢棄物管理、ESG 諮詢一站式雲端平台，提供數據管理與顧問服務，協助企業實踐 ESG、達到淨零碳排的目標。

可寧衛總經理兼大云科技董事長楊永發表示，近年永續意識升高，企業開始意識到零廢棄、淨零等 ESG 議題的重要性，公司結合光寶科、清大、微軟與台灣氣候聯盟，推出 ESG 雲端管理平台，致力推動企業永續轉型。

台灣氣候聯盟秘書長彭啟明表示，減碳過程就像減重，而大云就像是減重程式，除了記錄體重，儲存數據並給予飲食、運動量建議，甚至輸出體重報告等功能。

楊永發說，合作夥伴光寶科是國內首家以大帶小推動供應鏈永續的企業，積極進行溫室氣體盤查與廢棄物管理，支持光寶科邁向 2050 年淨零碳排的目標。

光寶科總經理邱森彬表示，目前 ESG 趨勢就像是 15 世紀的大航海時代，大家正在摸索未知海域，而 ESG 最終目標便是 2050 年達到淨零碳排，在全球政策驅動下，企業 ESG 的發展速度正在加快。

邱森彬說，光寶科在 2015 年國際提出永續等議題時便已開始著手 ESG 的相關議題，公司首先進行碳盤查，先了解供應鏈、製造環節排碳狀況，才能對症下藥，隨後將傳助於碳定價，以管控公司另一個成本 (Carbon)，再來實踐 2050 年碳中和的目標。

邱森彬強調，ESG 推動不能僅靠大企業，過程中必須和上下游供應鏈、專業夥伴、學術界一同合作努力，來提高 ESG 實踐效率，加速達成 2050 年淨零碳排的目標。