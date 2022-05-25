可寧衛年底廢紙回收蒸氣鍋爐上線 助獲利回升

可寧衛 (8422-TW) 今 (25) 日召開業績發表會，公司指出，併入再生紙業務後，使第一季毛利下降至 40%，不過年底廢紙回收蒸氣鍋爐上線，將有助毛利率回溫，明年獲利持續向上。

可寧衛表示，再生紙營收規模可觀，年營收貢獻超過 8 億元，不過，生產過程高耗能、高汙染，成本壓力，為了實現再循環，嘉義紙廠廢紙回收蒸氣鍋爐預計今年底上線，蒸氣鍋爐發電將供廠房使用，能源循環有望使公司毛利率回升。

可寧衛也持續積極布局的固體再生燃料 (SRF) 發電廠，目前桃園預定廠區正在申請入園許可，目前已拿到建照，預估 2024-2025 年投產。

另外，可寧衛指出，大發焚化爐二期新廠可望於今年投入營運，舊有焚化爐未來將逐漸降低廢棄物處理量，將處理量能集中於新廠、提高整體稼動率，預估年處理量可達 130 萬噸。

電子廢料回收業務方面，可寧衛表示，桃園觀音新廠已建置完成並試運轉，未來可望提高 PCB、硬碟等電子零組件回收規模。

至於高雄中油煉油廠整治目前總計 31.4 億元的工程款已陸續認列，1-2 月認列約 3 億元，以總金額平均計算 420 工作天，今、明年約將認列 8 成與 2 成，後續第五、六區標案，則需待高雄市政府公告，只要符合資格皆會爭取。