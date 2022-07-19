〈光寶科法說〉雲端、車用雙動能 下半年可望優於上半年

光寶科 (2301-TW) 今 (19) 日召開法說會，展望後市，總經理邱森彬認為，受惠雲端電源、車用電子雙動能帶動，第三季有機會較上季、去年同期成長，成長表現優於第二季，並看好第四季，預計整體下半年將優於上半年，獲利也可望維持成長趨勢。

邱森彬表示，受惠雲端電源、車用電子成長動能，加上第三季缺料狀況已趨緩，能盡快消耗遞延訂單，第三季營運將優於第二季，另外，目前觀察雲端電源、車用、AIoT 第四季需求仍強，第四季營運仍樂觀。

值得一提的是，光寶科第二季庫存出現下滑跡象，邱森彬說，考量現階段供應、需求狀態，可能不須因應訂單建立安全庫存，且隨著缺料緩解，可望開始消化長料，讓庫存回歸正常，預估第三季、第四季庫存將逐步往下走。

光寶科今天也釋出新的資本支出計畫，邱森彬表示，下半年將前往美國、墨西哥擴建新產能，墨西哥原先有車用電子廠，下半年將產品移至當地生產，並計劃擴產；美國則因應車用充電樁、雲端電源市場，將前往達拉斯租廠房，長期會再規劃是否建置新廠。

邱森彬強調，墨西哥、美國投資預計初期建立兩條車用電子組裝產線，以及一條雲端電源產線，新產能今年底將開出、挹注營收。

另外，近期資料中心傳出雜音，市場擔心光寶科雲端電源後市發展是否出現變化，不過，邱森彬認為，下半年、未來兩年 CAGR 仍維持正成長，目前客戶角度與展望來看需求仍優於公司的預期，市場未衰退，過去兩年雲端電源有取得新客戶認證、量產，支撐公司未來兩三年顯著成長的原因。