潤泰新配息2元訂8/12除息 會計師：將不影響Q2淨值

潤泰新 (9945-TW) 去年股利包括股票股利 5 元及現金股息 2 元，潤泰新今 (22) 日公告，對於 2 元現金股息部分，將在 8 月 12 日除息交易，股利並將在 9 月 8 日發放，會計師張陳浩指出，潤泰新的 2 元股息發放，不致對於第二季的淨值構成重大影響。

潤泰新透過潤成投資控股公司轉投資南山人壽，綜合持股比例為 25.11%，因轉投資公司淨值未能同時反映資產及負債受利率變動影響，所導致低估及下降，使公司淨值受到相同的影響，金融資產評價後減少約 500 億元，第二季所面臨的問題更嚴重，但第二季的財務數字正在結算中。

會計師張陳浩說，潤泰新在 21 日的重大訊息說明會中指出，潤泰新將以變更會計政策，重新評估資產價值、不動產重新評價等改善淨值的措施，預料在股、債市及房地產價值的反彈中，將使潤泰新面臨的可能的第二季淨值下滑問題獲得緩和。

潤泰新 2022 年首季營收 62.89 億元，年增 19.7%，稅後純益 43.75 億元，每股純益 2.15 元，創 4 季以來新高。

潤泰新預計 2022 年會完工入帳新案包括潤泰峰盛、潤泰鼎峰、潤泰文樺等個案，其中除潤泰峰盛，其餘已全數完銷，待完工交屋即可全數入帳。