巴菲特傳賣股 比亞迪跌破人民幣300元 機構：短期股價承壓

「股神」巴菲特有意出清比亞迪 (002594-CN) 持股的傳聞，引發市場議論，並導致 A 股比亞迪股價周三（13 日）盤中跌破人民幣（下同）300 元大關，專家認為，短期內比亞迪股價仍面臨賣壓。

A 股比亞迪股價周三盤中報 298.51 元，跌破 300 元大關，為 6 月 2 日以來首見，且跌幅超過 3%。

港交所公布的數據顯示，7 月 9 日，花旗 (C-US) 持有比亞迪股份 1.63 億股，7 月 11 日，花旗的持股增至 3.88 億股，增加約 2.25 億股。花旗周三持股仍為 3.88 億股，並無變化。

根據比亞迪揭露的前十大股東訊息，波克夏公司 (BRK.B-US) 100% 控股的 Western Capital 集團，為第四大股東，持股數為 2.25 億股，持股比率接近 7.73%。

投行大和表示，比亞迪周二股價大幅波動，或許與大股東巴菲特有關，並指出巴菲特短時間內若未表態，比亞迪股價可能進一步面臨賣壓。

大和資本市場執行董事劉偉健說，若巴菲特一直未澄清，不排除他對未來幾年整體市場前景持謹慎態度，電動車成長可能放緩。

根據比亞迪公布的數據，去年全年汽車銷量激增 82.8%，達到 72.1 萬輛，今年上半年銷量為 24.67 萬輛 較去年同期躍增 55.51%。

然而，比亞迪汽車業務整體淨利潤率卻一路下滑，從 2020 年的 3.84% 降至 2021 年的 1.84%，今年第 1 季進一步下探至 1.36%。

廣發證券曾表示，比亞迪國際化進程和成本控制依舊存在問題。語言問題、當地化管理、各國各地區政策差異，致使比亞迪國際化腳步面臨重重阻礙；品牌價值低、品牌接受度不高、售後服務未規範化及國際競爭激烈，也導致比亞迪更容易處於劣勢。