〈陸港盤後〉銀保監會促「爛尾樓」早復工 滬指小跌

中國 A 股三大指數周五（22 日）收盤同步走低，滬指盤中一度翻紅，終場小跌 0.06%，銀保監會促「爛尾樓」早復工，但市場反應冷淡，投資人也關注美國總統拜登確診消息。

證券時報報導，滬指周五收盤跌 0.06% 至 3,269.97 點，深成指跌 0.49% 至 12,394.02 點，創業板指跌 0.51% 至 2,737.31 點，上證 50 指數漲 0.42%。兩市成交額合計人民幣 9,414 億元，「北向資金」淨流入 16.45 億元。

環保類股大幅拉升，運輸、港口、工程機械、汽車、電力等族群走高，保險、銀行類股午後拉升；醫藥、醫療保健、半導體、食品飲料、釀酒、鋼鐵、煤炭等族群齊跌。

香港恒生指數收盤漲 0.14%，恒生科技指數漲 0.33%。

銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞周四表示，上月底江西景德鎮某建案延期交屋引發輿論關注，銀保監會對此高度重視，積極加強與住建部、人民銀行等部門協同配合，支持地方以更有力方式推動「保交樓（屋）、保民生、保穩定」工作，且建案「快復工、早復工、早交付」。

中國銀保監會新聞發言人、法規部主任綦相則說，河南、安徽村鎮銀行事件爆發以來，銀保監會多次公開表示，要嚴格依法依規，以事實為依據，以法律為準繩處理，凡依法合規辦理的業務，均受國家法律保護。對此投資人的反應冷淡。

白宮周四表示，拜登確診，但症狀非常輕微，以接受隔離，並開始服用輝瑞公司新冠口服藥 Paxlovid。拜登已接種四劑疫苗。

央視報導，中國國家主席習近平周五致電慰問拜登，祝願拜登早日康復。

上海財經大學校長劉元春認為，本季中國經濟可望加速復甦，但下季和明年首季可能面臨較大壓力，從而使經濟復甦呈現「不對稱 W 形態」。他說，由於中期面臨的「灰犀牛」可能會很多，因此不宜在短期內把政策工具用完。