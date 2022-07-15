巴菲特減持比亞迪疑雲未解 分析師堅稱：股神將有動作

「股神」巴菲特減持比亞迪 (01211-HK) 疑雲重重，目前巴菲特仍未發布減持公告，但分析師認為巴菲特將會有動作，並排除出借股票收取利息等可能性。

財聯社報導，按港交所規則，大股東需在減持三個交易日內發布公告。截至周五（15 日），三個交易日過去了，但巴菲特仍未發布任何公告。

日前 2.25 億比亞迪 H 股被轉讓給花旗，投資人擔憂巴菲特賣股，引發比亞迪股價大跌。

中泰國際策略分析師顏招駿堅信巴菲特將其持股轉入花旗。他表示，大股東把股票由實物股票存入港交所中央結算系統（CCASS），是方便日後交易，不代表立即有交易。

此外，根據《證券及期貨條例》第 XV 部的規定，若大股東股權改變，以致跨越某個整數百分比時，需揭露交易。例如，目前巴菲特持有 20.49% H 股，如果他把持股減至 19.99%，就需揭露，因為跨越一個整數。

巴菲特是不是可能融資融券、出借股票收取利息及配售。顏招駿說，這不大可能。若巴菲特把股票存入 CCASS，這需要成本和時間，「持有 1211（比亞迪股份代碼）10 多年，在股價高峰時做出這些行為，難以令人相信沒有減持動作」。

此前巴菲特曾減持中國股票。他曾持有中石油 H 股，並在 2007 年 7 月至 9 月七次申報減持，將中石油持股由 11.05% 減至不到 5%，並於 10 月證實減持中石油。

不過，巴菲特當年 7 月 27 日首次申報於當月 12 日減持，其後多次減持均在交易後近半個月才完成揭露，引發投資界批評巴菲特延遲申報。

對此，港交所解釋，波克夏公司 (BRK.B-US) 採平郵方式申報，並未違反規定。

不過，巴菲特的做法被視為有違權益揭露制度提高透明度原意，事隔 10 年，香港證監會於 2017 年 7 月更新指引，實施強制性電子送交存檔，不再以專人送遞、郵寄、傳真或電郵方式提交，變相堵住「平郵」漏洞。

換句話說，巴菲特最終是否減持比亞迪，投資人不必再等半個月才可知曉。