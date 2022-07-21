拜習會即將登場  拜登：未來10天內與習近平會談

美中元首「拜習通話」即將登場，美國總統拜登週三 (20 日) 透露，他希望未來 10 天內與中國領導人習近平會談。

目前正值政治敏感時刻，中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭、美國眾議院議長斐洛西將於 8 月訪問台灣，以及拜登政府正考慮大幅降低從中國進口商品的關稅，以減輕美國通膨壓力。

拜登在結束麻薩諸塞州的行程後向記者透露：「我想我將在未來 10 天內和習主席對話。」

針對斐洛西訪台，拜登回應：「軍方現在認為這 (斐洛西訪台) 不是一個好主意，但我不知道實際狀況。」

拜登：將在未來 10 天內與習近平會談 (圖片：AFP)

一位不具名的美國官員透露，拜習對話將涉及一系列雙邊、區域性和全球問題，與關稅進度無關，尚未安排兩國元首具體通話時間。

早前美中官員交流頻頻，就為拜習通話先行鋪路，美國國務卿布林肯和中國外交部長王毅出席 G20 外長會議，兩人於 7 月 9 日在峇里島一家度假酒店舉行會談。布林肯會中表達對台灣、香港、人權和俄烏戰爭等問題的擔憂。王毅則向美方呼籲盡快取消對中關稅，建立落實兩國領袖共識的管道，以促進各領域各部門的交往協調。

美國白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 與中國最高外交官員楊潔篪在盧森堡會面 6 月中旬在盧森堡會面，討論兩國雙邊關係面臨的一系列安全挑戰，包括台灣、北韓和烏俄戰爭等議題。