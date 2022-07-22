〈紐約匯市〉ECB轉鷹激勵歐元走強 美元指數收逾兩周低點

美元指數周四 (21 日) 收於兩周低位，歐元則在歐洲央行 (ECB) 升息 2 碼後震盪走高。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.45%，報 106.59，收逾兩周低位。

歐洲央行周四宣布將存款利率調升 50 個基點 (2 碼) 至 0%，是睽違 11 年來首度升息，且幅度大於前瞻指引，歐元短線跳漲，並創近兩周新高，隨後呈震盪走勢。截稿前，歐元兌美元升 0.46% 至 1.0226 美元。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示，歐洲央行表現出靈活性和超越自身前瞻指引的意願，顯示鷹派已獲得管理委員會的控制權。

除了升息之外，歐洲央行還同意一項新的購債計畫，為義大利在內等負債較高的成員國提供額外援助，藉此壓低借貸成本，限制「金融碎片化」(financial fragmentation)。

Monex 美國交易副總裁 John Doyle 稱，隨著歐洲央行的行動縮小與聯準會 (Fed) 之間的政策差距，對歐元走強的直覺反應是正確的。不過，Caxton 市場情報主管 Michael Brown 認為，鑑於歐元區面臨的衰退風險越來越大，歐元漲勢可能只是暫時的。

其他消息面，在中斷 10 天後，連通俄羅斯和德國的北溪 1 號管線周四 (21 日) 恢復供氣，德國監管機構證實，天然氣供應量已恢復到維護前的四成水平，暫時解除天然氣斷供危機。

交易員也密切關注義大利政治情勢，在支持聯合政府的團結聯盟解體後，總理德拉吉 (Mario Draghi) 周四再度遞交辭呈，這將使義大利走向提前大選，政經局勢不明引發市場震盪。

美元兌日元下跌 0.64% 至 137.35 日元。日本央行一如預期維持超寬鬆貨幣政策，即使提高通膨預期，仍與全球的政策緊縮趨勢背道而馳。

英鎊兌美元升 0.11% 至 1.1990 美元。隨著強生 (Boris Johnson) 辭去首相職務，交易員關注英國前財相蘇納克 (Rishi Sunak) 和外交大臣特拉斯 (Liz Truss) 的首相之爭。

加密貨幣市場方面，比特幣下跌約 0.8% 至 23,161 美元。特斯拉昨日公布最新財報時表示，公司已出脫約 75% 的比特幣資產。

截至台灣時間周五 (22 日) 約 6:00 價格：