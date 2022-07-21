超過75萬輛！上海廠成特斯拉全球年產能最高工廠

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 第 2 季財報顯示，上海廠完成設備升級後，年產能一口氣擴大至逾 75 萬輛，超越加州廠，成為特斯拉年產能最高的「超級工廠」。

特斯拉周三（20 日）發布的財報顯示，截至第 2 季，上海廠全年產能超過 75 萬輛，高於第 1 季的逾 45 萬輛，是特斯拉產能最高的「超級工廠」，遠高於加州廠的 65 萬輛、德國柏林廠和美國德州廠的逾 25 萬輛。

特斯拉表示，雖然上季上海廠多數時間處於全面、局部停擺狀態，但仍以創紀錄月產量結束第 2 季。最近設備升級使上海廠能進一步提高生產率。

上月路透曾報導，特斯拉內部備忘錄顯示，該公司計劃在 7 月頭兩周暫停上海廠多數生產，以進行設備升級。升級後的目標是 7 月底前將上海廠產量提高到新高水準，以接近原定每周生產 2.2 萬輛電動車的目標。

法說會上有投資人詢問特斯拉如何看待在中國市場的競爭。執行長馬斯克表示，他非常尊重中國的電動車製造商，

馬斯克說：「他們很聰明、很努力，任何沒他們那麽有競爭力的人都會衰落。目前最好的中國電動汽車製造商實際上是特斯拉中國。」

中國乘聯會公布的數據顯示，6 月特斯拉中國共計交付 7.89 萬輛電動車，創歷史新高。上半年特斯拉中國交付 29.5 萬輛電動車。