波克夏A股交易量神秘飆升的秘密

最新的一項調查揭露「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 執掌的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) A 類股票為何自去年 3 月起交易量神秘飆升。

波克夏 A 類股票是美股中最昂貴股票之一，不過自 2021 年 3 月起波克夏 A 股交易量神秘飆升，過去十年的日均交易量從僅 375 股飆升 10 倍以上，迄今交易量一直保持在這些高點，讓許多人丈二金剛摸不著頭緒。

波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) A 類股票自去年 3 月起交易量神秘飆升 (圖片：翻攝 CNBC)

加州大學伯克利分校 Robert Bartlett、哥倫比亞大學的 Justin McCrary 和康乃爾大學大學的 Maureen O’hara 週三發布的最新研究結果指出，波克夏成交量如此之大，是美國金融業監管局 (FINRA) 一項善意但被誤導的報告規則、Robinhood 和其他交易平台零碎股交易交互作用的結果。

美國金融業監管局 (FINRA) 自 2017 年開始要求經紀商將零碎股交易當做一股交易來報告，這一規則變化的影響幾乎沒有引起人們的注意，不過 2021 年春天起，散戶再掀迷因股狂潮，零星股交易量大增，造成許多股票的交易量大幅膨脹。

以波克夏 A 股為例，零星股交易量占其 A 類股日交易量的 80%，膨風情況相當嚴重。

FINRA 發言人表示，FINRA 已積極處理這個問題，正和企業與監管機構正進行持續的討論。

波克夏 A 股週三收紅 0.96% 至每股 429,200 美元，該股在今年 3 月創下 50 萬美元以上的歷史新高後，便隨美股拋售潮下跌逾 20%。