〈美晶片法案將表決〉裴洛西表態支持 預測眾院最快下週表決通過

美國參議院週二通過晶片法案的程序性表決後，美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 週三 (20 日) 表態支持，樂觀預測眾議院最快能在下週表決通過。

美國參議院週二以 64 票對 34 票的票數，通過縮減版晶片法案的程序性表決，儘管第一關已經順利通過，但該法案細節仍在研議中，預計最快本週末在參議院通過、下週交付眾議院表決，力拚 8 月國會休會前通過。

參議院預定通過的「晶片法案」是精簡版中國競爭法案，預計將包括對半導體業的 520 億美元補助，及一項新的、為期四年的 25% 稅收抵免，鼓勵企業在美國建廠，還將批准贈款和貸款。

眾議院議長裴洛西週三表態支持晶片法案 (圖片：AFP)

眾議院議長裴洛西週三表態支持：「是美國家庭和美國經濟的重大勝利，這是一個大膽有魄力、兩黨合作的計畫，將降低美國家庭的生活成本，同時重新激發美國在國際舞台的競爭力。」

裴洛西提到：「隨著參議院正在進行立法程序，我們樂觀地認為眾議院最早能夠在下週通過這項法案。」

數月來，華爾街多位分析師都對半導體業發出警告，在受疫情影響的晶片荒緩解後，近年來創紀錄的銷售可能導致供應過剩。美光 6 月底發布的財測遜於預期，警告 PC、手機市況轉弱導致季末需求大減。ASML 週三宣布下調全年淨銷售額增長預測，由此前的升 20% 降至升 10%。

不過，晶片法案週二通過程序性表決和裴洛西的表態支持，為半導體類股打了一劑強心針，費半週二大漲 2.49%，那指收漲 1.58%。

晶片法案週二通過程序性表決和裴洛西的表態支持，為半導體類股打了一劑強心針 (圖片：AFP)

Beacon Policy Advisors 分析師指出，所有跡象表明，國會有望在下週通過這項法案，眾議院將於 7 月 29 日休會前進行投票，然後將法案送交美國總統拜登簽署。

投行 Wedbush Securities 分析師 Matt Bryson 近期預測，AMD (AMD-US) 股票是半導體產業中最有可能的近期贏家，優於輝達 (NVDA-US) 和英特爾 (INTC-US) 等競爭對手。

值得一提的是，裴洛西與夫婿早前 6 月 17 日大買輝達 (NVDA-US) 股票，總價值達 100 萬至 500 萬美元，行使了 200 口買權，這使得裴洛西對晶片法案的支持引發外界質疑。