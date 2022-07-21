分析師：亞馬遜股價具吸引力 因零售業務潛力遭市場錯估

科技巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 的股票遭到市場懲罰，在與未來的財務潛力相較時，其公眾估值無法反映股價。

這是看多亞馬遜的 Jefferies 分析師希爾 (Brent Thill) 發表的看法，他仔細研究了亞馬遜大規模零售業務估值中潛在的嚴重錯位。

他說，「我們的分析顯示，該股已經從經濟衰退和成本上升中計入了實質的利空，限制了下行空間並創造了具有吸引力的風險回報。亞馬遜似乎也有類似的感覺，啟動 100 億美元的回購計畫，第 1 季回購了 27 億美元，為該公司 10 多年來的第一次。」

希爾重申亞馬遜股票的買入評級和 150 美元的目標價。該股今年來已下跌 26%。亞馬遜定於 7 月 28 日公布第 2 季財報。

亞馬遜第 1 季獲利大減 60 億美元，主受供應鏈效率低下和普遍通膨等不利因素影響。該公司本季銷售額成長 7%，是 20 多年來最慢的增速。

亞馬遜預測由於同樣的因素，第 2 季獲利可能受到 40 億美元的打擊，並承諾將在下半年讓支出更加符合銷售趨勢。

因此，亞馬遜投資人應準備迎接下周不穩定的財報。

希爾指出，「亞馬遜股票的一個關鍵問題是擔心業績不佳和通膨惡化導致營收下降。」「預計第 3 季營收財測將是最後一次調降，也是改善情緒的一個明確轉捩點。我們認為第 2 季營收也代表一個低谷，並預計隨著亞馬遜提高效率並受惠於 AWS 和廣告業務的快速成長，整個下半年和 2023 年的獲利能力將有所提升。」