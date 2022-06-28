美國航空區域子公司7月給機師加薪3倍 以避免航班中斷

美國航空 (AAL-US) 的支線航空公司 Envoy Air 將為機師提供 3 倍工資，以便在下月大部分時間上工。該航空公司表示，此舉將有助於避免在夏季旅遊旺季期間航班中斷。

美國航空周二 (28 日) 盤前股價上揚約 1.5%。

根據發給 Envoy 機師的一份說明，「超級津貼已宣布在」7 月 2 日至 31 日期間適用所有航點。「在此時間範圍內執飛都將獲得 300% 的薪資。在此預先感謝您的幫助。」

Envoy 飛行營運副總裁威爾森 (Ric Wilson) 表示，雖然 3 倍工資適用於整個 7 月，但這並不一定意味著機師每天都有班表可飛。

他說，「我們正進入飛行旺季，這麼做只是希望確保能為客戶可靠地營運。」

該航空公司發表聲明表示，它「6 月的達成率非常高」；指的是已完成的航班。

該航空公司表示：「作為在夏季旅遊旺季制訂可靠航班表的積極戰略的一部分，Envoy 向機師提供 3 倍工資，以便他們能在 7 月的休息日時能接手未指定的航班。」「只有在有開放班表的情況下才會提供這種服務，目前 Envoy 已完全安排好今年夏天的航班表。」

即將到來的 7 月 4 日假期周末將是對因人員短缺而努力減少延誤的航空公司的考驗。

美國航空有 3 家地區子公司：Envoy、Piedmont 和 PSA。它們本月稍早時表示，將在 2024 年 8 月之前給機師臨時加薪 50%，以幫助緩解航空公司被迫削減航線的機師短缺情形。