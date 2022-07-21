〈中美晶法說〉太陽能產業快速成長 大尺寸新產線Q4量產

中美晶 (5483-TW) 今 (21) 日召開法說會，董事長徐秀蘭表示，隨著全球積極發展再生能源，太陽能產業正快速成長，預期中美晶太陽能本業今年營收將首度超過 100 億元，創下歷史新高，同時大尺寸的新產線也即將在第四季量產。

中美晶 6 月營收 72.6 億元，為單月營收歷史新高，第二季更首度突破 200 億元，達 202.7 億元，年增 18%，等同自 2020 年第三季起，連續八季營收維持正成長。

徐秀蘭指出，今年上半年的關鍵字是「能源」，自俄烏戰爭發動後，天然氣、工業能源價格節節攀升，加上氣候環境變遷，能源成為全球顯學，各國皆想盡辦法讓用到的能源越綠越好，包括歐盟在內，減用石化燃料、脫碳的時程表都提前，加上台灣調漲用電大戶電價 15%，都加速太陽能產業發展。

中美晶今年上半年受惠市場需求強勁，本業營收達 51.9 億元，若下半年與上半年相近，全年就會突破 100 億元，創下歷史新高，凸顯集團不僅半導體營收成長，非半導體領域也持續增長。

為因應市場需求，中美晶今年也啟動擴產，將模組跟電池朝大尺寸方向前進，轉換效率也提升，預計第三季就會有樣品出來，第四季就可以開始生產，待認證過後，就可以開始進入量產階段、貢獻營收。