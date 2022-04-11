〈中美晶集團法說〉環球晶：半導體景氣仍旺 客戶訂單並沒有遞延

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (11) 召開法說會，董事長徐秀蘭表示，儘管現今全球面臨俄烏戰爭延燒、中國疫情嚴峻等外在環境因素，但半導體市況仍相當健康，並沒有看到有客戶訂單遞延或取消現象，

徐秀蘭表示，近來隨著 5G、電動車等新興科技崛起，各類產品的半導體含量增加，帶動整體半導體業供應吃緊，環球晶今年產能也已全部賣光，目前正積極著手擴產。

環球晶截至去年底，來自客戶的預付貨款高達 286.4 億元，約當 10.3 億美元，徐秀蘭表示，第一季環球晶的預付貨款還是持續增加，目前總投資金額 1000 億元的目標也持續進行，預計 2023 年下半年會逐季開出。

針對現今市況，徐秀蘭認為，隨著中國疫情升溫、多地進行封城，導致運輸時程拉長，市場不確定因素也增加，加上俄烏戰爭影響部分汽車製造產地，使產出量減少，加上能源價格波動、極端氣候等，都讓外界擔憂半導體景氣。

不過，徐秀蘭強調，儘管外在因素眾多，但並沒有看到有客戶因外在因素取消訂單或遞延，整體半導體能見度仍健康，並預計供給短缺會延續至 2023 年。

另外，環球晶先前因收購德國世創失利，徐秀蘭補充，環球晶手上仍持有大量股權，未來每季財報都會進行評價認列，儘管世創首季股價有較大跌幅，但自身仍樂觀看待世創未來數年發展，認為以配股、成長性來看，股價已被低估，因此暫時不會出售，待股價回到正常狀態才考慮處理。