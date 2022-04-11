〈中美晶集團法說〉徐秀蘭：中美晶投資著重2大領域

中美晶集團董事長徐秀蘭表示，中美晶 (5483-TW)、環球晶 (6488-TW) 兩家公司投資布局的方向不同，其中，中美晶會著重在半導體、能源相關領域，特別是與新能源相關的公司，投資地點則不侷限於台灣。

徐秀蘭指出，環球晶過往的投資策略是只買同業，讓整體規模越做越大，進一步優化生產效能，中美晶則只挑關鍵且產業有互補性的隱形冠軍，並成為最大股東，但不會 100% 持有。

針對太陽能本業，徐秀蘭補充，儘管太陽能矽料、矽晶圓等價格持續上漲，導致成本上升，但隨著全球裝置量持續成長，市場需求相當旺盛，中美晶除積極降低成本，也與客戶共同分攤增加成本，整體獲利結構健康，強調去年若剝離環球晶，中美晶仍是獲利。

徐秀蘭也看好，隨著俄烏戰爭引爆歐洲能源危機，歐洲加速能源轉型、減少對化石燃料的進口依賴，中美晶旗下德國 Aleo 從事太陽能高效模組，已感受強勁需求，且銷售單價更健康，今年也投入資本支出，強化模組發電輸出，預計新品下半年就可開始貢獻營收。

另外，針對旗下兆遠持續虧損，徐秀蘭坦言，由於兆遠營收主要來源為藍寶石基板，過往因面臨中國競爭，價格年年崩跌，且現今未見止跌，認為在藍寶石領域要讓售價超過成本的困難度很高，直言要很快獲利有相當大的困難。

尤其最近雪上加霜，藍寶石基板原料為藍寶石晶錠，其主要供應國是俄羅斯，近來由於俄烏戰爭爆發，包括運送成本、運送時間皆增加，且中國供應商也面臨封城，運送時間也拉長，為生產帶來更多不確定性。

徐秀蘭補充，兆遠如果要獲利，就是要砍掉沒有辦法獲利的產品線，但須經由經營團隊審慎評估，目前新產品線已在開發中，不過，由於為產品開發初期，投入研發成本高，營收無法立即拉升，短期會先設法先止血，再進行轉型計畫。